A Taste le ricette di Wanda Ferragamo

Firenze, 3 febbraio 2024 – C'era grande attesa per Taste, la fiera dedicata al gusto organizzata da Pitti Immagine e giunta alla 17/ma edizione, da oggi a lunedì alla Fortezza da Basso di Firenze: partecipano 660 aziende. Tra le proposte da evidenziare il Caffè dell'oro porta in tavola le ricette di Wanda Ferragamo, con un menu a cura dell'executive chef Antonio Minichiello ispirato alle sue ricette preferite raccontate nel libro 'Appunti di famiglia': arancini di riso, pizza di scarola, risotto gamberi e limone, soufflé ghiacciato di Irish coffe. Al Cibreo si ricorda Fabio Picchi: gli chef Benedetta Vitali e Oscar Severini riportano in tavola il menù storico creato agli inizi della sua avventura nei primi anni '80.