Firenze, torna “A scuola d’arte nei musei”: dipingere a olio con Felice Carena

Firenze, 31 ottobre 2024 - Torna a Palazzo Medici Riccardi, a partire dal 9 novembre A scuola d’arte nei musei il ciclo di appuntamenti a cura dei Città Metropolitana di Firenze e di MUS.E che si intreccia alle collezioni e alle esposizioni dei musei cittadini per proporre un originale percorso formativo sulle tecniche e sui linguaggi artistici. Inaugurato nell’autunno 2022, è sviluppato in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Firenze e si rivolge da una parte agli adulti e dall'altra ai bambini dagli 8 ai 12 anni con le loro famiglie. Protagonista del ciclo autunnale sarà Felice Carena (1879-1966), l’artista, tra i più importanti del Novecento italiano, al centro della mostra in corso a Palazzo Medici Riccardi a cura di Luigi Cavallo ed Elena Pontiggia, “Felice Carena. Vivere nella pittura”.

Il format A scuola d’arte nei musei sarà quindi dedicato alla tecnica della pittura a olio, che Carena utilizzò e sperimentò nelle sue infinite possibilità per tutta la sua carriera: durante gli incontri i partecipanti saranno così guidati a dipingere una natura morta ispirata ad alcune opere scelte. Gli appuntamenti sono previsti tutti i sabati mattina, alternando gli incontri rivolti alle famiglie con bambini e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni (9 e 23 novembre, 7 dicembre dalle 11 alle 13) e quelli per gli adulti (16 e 30 novembre, 14 dicembre dalle 10.30 alle 13).

Gli appuntamenti per le famiglie sono destinati tanto ai bambini quanto ai loro accompagnatori. Gli incontri saranno condotti da Giulia Argentino, Marion Gizard, Francesca Bologna, Caterina Cecioni e Marco Salvucci, “maestri d’arte” MUS.E, e supportati da alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Dove: Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 3. Quando: famiglie con bambini: 9 e 23 novembre, 7 dicembre ore 11-13 / adulti: 16 e 30 novembre, 14 dicembre ore 10.30-13. Per chi: per famiglie con bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni; per giovani e adulti. La prenotazione è obbligatoria: [email protected]. Maurizio Costanzo