Insieme per Michela, un concerto contro la violenza sulle donne

Firenze, 7 giugno 2024 - Lunedì 10 giugno, alle ore 19,30 il Prato della Tinaia delle Cascine, negli spazi di Ultravox, ospiterà il concerto "Insieme per Michela": un momento di incontro che vuole promuovere, anche attraverso la musica, una società libera dalla violenza alle donne. Un appuntamento che, sempre nel ricordo di Michela Noli, cerca ogni anno di raggiungere sempre più persone per sensibilizzare su questo tema così delicato. Quest'anno, sul palco si susseguiranno le esibizioni di Le Musiquorum, Maledetti Luna Park (una cover band di Loredana Bertè) e La Combriccola del Blasco (cover band di Vasco Rossi). L’ingresso per partecipare all’evento è gratuito. Organizzato da Toscana Aeroporti in collaborazione con Le Nozze di Figaro, l’iniziativa rappresenta un'importante occasione per riunire la comunità nella lotta contro la violenza alle donne. Durante la serata, un gazebo di Artemisia Centro Antiviolenza sarà a disposizione per distribuire materiale informativo e raccogliere fondi, supportando così le vittime di violenza. Artemisia è un’associazione di promozione sociale impegnata nel contrasto ad ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti e nella promozione dei loro diritti, primi fra tutti il diritto alla libertà, alla sicurezza, all’integrità. È presente da oltre trent’anni sul territorio di Firenze e della Città Metropolitana, informando e sensibilizzando sul fenomeno per favorirne l’emersione, per costruire reti e collaborazioni e migliorare gli interventi a sostegno di donne e minorenni vittime di violenza e di adulti che hanno subito violenza nell’infanzia. "È sempre una grande emozione organizzare e prendere parte al concerto 'Insieme per Michela' - ha dichiarato Roberto Naldi, amministratore delegato di Toscana Aeroporti - un evento che ogni anno rappresenta un momento di forte impegno sociale e di sensibilizzazione su un tema purtroppo ancora drammaticamente attuale. Speriamo che la musica, linguaggio universale per eccellenza, possa facilitare la veicolazione di messaggi chiave e contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema che non può e non deve passare inosservato. Per fare ciò, ovviamente, la collaborazione con associazioni locali e nazionali che operano in questo campo è fondamentale per creare una rete di sostegno efficace e capillare.” L’iniziativa che vuole ricordare Michela Noli, la dipendente di Toscana Aeroporti uccisa dall'ex marito, rappresenta un'importante occasione per riunire la comunità nella lotta contro la violenza alle donne, contribuendo a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così importante.