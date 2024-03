Firenze, Gianna Nannini presenta il nuovo album ‘Sei nel L’anima’ alla Feltrinelli Red

Firenze, 24 marzo2024 - Gianna Nannini presenta il nuovo album ‘Sei nel l’anima’ a Firenze. Alla Feltrinelli Red di piazza della Repubblica, l’appuntamento è il 27 marzo alle ore 18. ‘Sei nel l’anima’ è il suo nuovo concept e presenta dodici tracce inedite che rimandano allo stile che da sempre caratterizza il modo di essere e di fare musica dell’artista senese, partendo dalle radici soul e blues da cui tutto è nato. Anticipato dal singolo Silenzio, in ‘Sei nel l'anima’ la rockeuse italiana per antonomasia ha scelto di condividere con il suo pubblico il racconto di se stessa in musica. Per partecipare alla presentazione occorre acquistare o preordinare l’album presso la Feltrinelli di piazza Repubblica per ricevere il pass che dà accesso esclusivo al firmacopie. Un pass per ogni album acquistato fino a esaurimento.