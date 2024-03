Firenze, in scena lo spettacolo ‘Raffaella!’ dedicato alla Carrà

Firenze, 1 marzo 2024 - Da “Ballo Ballo” a “Tanti auguri”, da “Rumore” a “Forte forte forte”… Pronti a rivivere e cantare i successi dell’immortale Raffaella Carrà? In scena venerdì 8 marzo al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di Firenze, “Raffaella! Omaggio alla Carrà” è lo spettacolo che porta sul palco i brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. A vestire i panni della divina Raffaella è una delle protagoniste femminili del musical italiano, Beatrice Baldaccini, affiancata da sei performer e da una band di 5 elementi. Tutte le canzoni sono eseguite dal vivo e accompagnate da coreografie ispirate in gran parte a quelle originali. “Raffaella! Omaggio alla Carrà” è l’inedito e doveroso tributo a un’icona della musica, della tv e del cinema che ha conquistato svariate generazioni e che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. Raffaella riusciva a unire semplicità e rigore, divertimento e lavoro. Un ruolo importante sin dall'inizio della sua carriera lo hanno avuto gli abiti di scena. Basti pensare all'indimenticabile pantalone a vita bassa del Tuca Tuca, nel lontano 1971. Raffaella partecipava attivamente alla loro definizione, era consapevole che i costumi erano fondamentali nella coreografia e dell'impatto che avevano sul pubblico, e aveva anticipato i tempi. Raffaella Carrà è stata ballerina, cantante, donna di grande talento, generosa, progressista, e soprattutto libera. Grazie alla sua trasversalità e riconoscibilità, Raffaella ha infatti travalicato l'ambito professionale e la generazione di appartenenza e, come le grandi icone, si colloca fuori dal tempo, è amata da tutti, anche dalle nuove generazioni, e con la sua arte è diventata immortale. Lo spettacolo inizierà alle ore 21. I biglietti (posti numerati da 22 a 33 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Prevendite su Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804) e TicketOne www.ticketone.it (tel. 892.101). Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore (a cui viene concesso un ingresso gratuito). I biglietti sono reperibili esclusivamente attraverso i punti vendita del Circuito Box Office Toscana. Per accedere ad una sistemazione consona, si sconsiglia l'acquisto di un biglietto generico.