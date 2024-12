Firenze, a San Salvi per la festa della Toscana Marco Cavallo ritrova Leonardo

Firenze, 8 dicembre 2024 - Il 30 novembre 1786 Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana. decretò l’abolizione della pena di morte. Dal 2000 il Consiglio Regionale della Toscana ha istituito in questo giorno la Festa della Toscana, riconfermando l’impegno per la promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia. Il tema individuato per l’edizione 2024 è “Toscana: terra di genio e di innovazione”. Chille de la balanza, storica compagnia dei Teatro di ricerca italiano residente da oltre 25 anni nell’ex-manicomio di San Salvi, ha scelto di aderire alla Festa con il progetto Marco Cavallo ri-Trova Leonardo. L’11 marzo 2024 è stato il giorno centenario della nascita di Franco Basaglia: in questo giorno i Chille hanno inaugurato a San Salvi la scultura Marco Cavallo del XXI Secolo, creata da Edoardo Malagigi. L’artista fiorentino, partendo dai disegni di Leonardo da Vinci per la scultura equestre (mai realizzata) per gli Sforza, ha ripreso e reinventato lo storico Marco Cavallo, creato da Giuliano Scabia e Vittorio Basaglia nel 1973, che aprì per la prima volta le porte del manicomio di Trieste. Malagigi ha realizzato la sua grande scultura (alta 5 m. e lunga 8m.) in plastica riciclata, partendo dai rifiuti messi a disposizione da Alia e rielaborati con una stampa a 3D da R3direct (42 pezzi!), addobbata infine con altri piccoli rifiuti portati da centinaia di cittadini. Il progetto dei Chille per la Festa della Toscana aderisce perfettamente al tema indicato. Inizia in un giorno dal forte valore simbolico: venerdì 13 dicembre. Nel 1998, proprio il 13 dicembre, Carmelo Pellicanò - ultimo direttore del manicomio fiorentino - ne decretò il definitivo superamento con l’uscita dell’ultimo matto e il contemporaneo ingresso dei Chille, invitati a creare un presidio culturale permanente, capace di favorire l’ingresso di tutti (fiorentini e non solo) in quella che fino ad allora era una città negata. Marco Cavallo ri-Trova Leonardo si apre per l’appunto venerdì 13 dicembre alle ore 21 con una Passeggiata itinerante nel Parco di San Salvi. In essa gli artisti dei Chille, guidati da Claudio Ascoli e Edoardo Malagigi… racconteranno e presenteranno il lungo percorso creativo da Leonardo da Vinci al Marco Cavallo del XXI secolo. Particolare attenzione sarà data da un lato alla realizzazione della scultura, di forte innovazione, e dall’altro alla possibile nascita – in accordo con il Comune di Firenze – di un Museo della memoria all’interno di un nuovo percorso culturale per la città che metta in collegamento il Cenacolo di Andrea del Sarto con San Salvi e il suo patrimonio: le presenze – tra gli altri – di Dino Campana e Venturino Venturi, Art-brut Tinaia e Chille (fondo Francesco Romiti), il cinema-teatro abbandonato da decenni, il murales e appunto Marco Cavallo del XXI secolo. Sabato 14 dicembre, sempre alle ore 21, San Salvi ospiterà la proiezione del film di Mauro Bolognini “Per le antiche scale”, protagonista Marcello Mastroianni, indimenticato attore di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Anche qui sono tanti i riferimenti alla Toscana: dal regista pistoiese Mauro Bolognini all’autore del testo di partenza - lo psichiatra viareggino Mario Tobino, non tralasciando poi che larga parte del film fu girata nel 1975 proprio a San Salvi, allora ancora manicomio. In merito, ecco un simpatico aneddoto: Mastroianni, colpito dall’accoglienza ricevuta, donò ai matti 100 alberelli che oggi fanno bella mostra di sé nel parco dell’ex-manicomio fiorentino.Il progetto si conclude domenica 15 dicembre con “Come creare un’opera d’Arte attenta all’ambiente? Visita a R3direct”: un evento in collaborazione di Accademia Belle Arti di Firenze e DiDA UniFi. Appuntamento alle ore 9.30 a San Salvi. Qui i Chille noleggiano… un bus per far visitare a giovani la sede operativa di R3direct a Piano di Coreglia (Lucca) dove si realizzano sculture ed installazioni con stampe in 3D a partire da rifiuti solidi.. Nella visita sarà possibile capire, grazie alla presenza dei tecnici della società e naturalmente dell’Artista Edoardo Malagigi, come un domani i giovani Artisti potranno creare - con percorsi innovativi (utilizzando computer, stampanti a 3D…) e attenti all’ambiente – un’opera d’Arte contemporanea. Volendo, i giovani artisti, così come ha fatto Malagigi, potranno anche partire nelle loro creazioni dai contributi di Artisti e Geni di altre epoche. Per tutte le iniziative del progetto, inclusa la visita a R3direct con il viaggio su bus – la partecipazione è libera, ma – per il numero dei posti davvero limitati – è necessaria una tempestiva prenotazione: tel/whatsapp 335 6270739 o mail a [email protected].