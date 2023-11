Abba, a Firenze il concerto spettacolo dedicato alla leggendaria band svedese

Firenze, 16 novembre 2023 - Da “Mamma Mia” a “Dancing Queen”, passando per “Fernando”, “Super Trouper”, “Honey Honey”, “Gimme! Gimme! Gimme!”… Successi stratosferici che hanno segnato la carriera degli Abba e che rivivono in versione sinfonica in “Gimme Live! – The Abba Symphonic Tribute Show”, spettacolare concerto in programma venerdì 17 novembre al Teatro Verdi di Firenze. I biglietti – posti numerati da 34,50 a 57,50 euro - sono disponibili sui siti ufficiali www.teatroverdifirenze.it, www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.212320.

“Gimme Live! – The Abba Symphonic Tribute Show” è un viaggio potente, emozionante e coinvolgente attraverso i brani più amati della leggendario quartetto, arrangiati in maniera magistrale per orchestra sinfonica e band. Il progetto - ideato e realizzato da VignaPR, AND Production e Stage 11 - ha registrato finora il tutto esaurito e interminabili standing ovation a ogni replica. “Gimme Live! – The Abba Symphonic Tribute Show” non è un semplice tributo, ma uno show a 360 gradi, una fedele riproduzione dei dettagli che hanno caratterizzato e contraddistinto gli Abba e la loro storia: dai costumi pittoreschi ai video psichedelici, passando per una produzione luci altamente scenografica e spettacolare. In “Gimme Live! – The Abba Symphonic Tribute Show” tutto è più che perfetto, anche la passione che esce dal palco e che si respirerà in teatro. Sarà una serata magica. Info spettacolo Firenze, Teatro Verdi – via Ghibellina, 99 – Firenze Tel 055.667566 - 055.212320.

Biglietti posti numerati: primo settore 57,50 euro, secondo settore 49,45 euro, terzo settore 44,85 euro, quarto settore 34,50 euro. Sconti e riduzioni: i bambini sotto 5 anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.

Prevendite Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804) Ticket One www.ticketone.it (tel. 892.101) Teatro Verdi www.teatroverdionline.it (055.212320). Persone con disabilità. Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566. Ssi sconsiglia l’acquisto di un biglietto generico.

