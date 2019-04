Firenze, 14 aprile 2019 - Non c’è Pasqua senza lo Scoppio del Carro. Torna il 21 aprile l’appuntamento con la più antica tradizione popolare fiorentina. Si comincia alle 8 quando il “Carro di Fuoco”, accompagnato dal corteo storico della Repubblica fiorentina partirà dal deposito del Prato per raggiungere piazza del Duomo con l’arrivo previsto alle 9.40. Subito dopo alle 10.15

il sorteggio per l’abbinamento delle partite del Torneo di San Giovanni per arrivare alle 11 con lo Scoppio del carro.

Tanti gli appuntamenti per chi decidesse di passare la Pasqua in città. La Galleria dell’Accademia di Firenze, domenica 21 aprile e lunedì dell’Angelo 22 aprile, sarà regolarmente aperta al pubblico, con le consuete modalità di ingresso, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso alle ore 18.20). Il Museo sarà inoltre regolarmente aperto anche mercoledì 25 aprile e mercoledì 1 maggio.

Per il ponte di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio compresi, il Museo Galileo propone incontri pensati per coinvolgere anche le famiglie. Si va da il ‘Cerca trova al Museo Galileo’, con indizi, giochi e filastrocche alla ricerca degli oggetti curiosi del museo a ‘Gli strumenti di Galileo’, divertenti laboratori per conoscere Galileo e le sue scoperte. I laboratori ‘Sperimentiamo il Museo!’ con esperimenti per esplorare e comprendere il mondo e, infine, a grande richiesta, ‘La scienza delle bolle di sapone’, un affascinante spettacolo che coinvolge il pubblico proprio con le bolle di sapone. Per informazioni e prenotazioni: 055 265311.

Ecco, in dettaglio il programma:

Sabato 20 aprile 2019

ore 11 Gli strumenti di Galileo

ore 15 ‘Cerca trova’ al Museo Galileo



Domenica 21 aprile

ore 11 Sperimentiamo il Museo!

ore 15 ‘Cerca trova’ al Museo Galileo

Lunedì 22 aprile

ore 11 Gli strumenti di Galileo

ore 15 Sperimentiamo il Museo!

Martedì 23 aprile

ore 15 ‘Cerca trova’ al Museo Galileo



Mercoledì 24 aprile

ore 15 Gli strumenti di Galileo

Giovedì 25 aprile

ore 11 ‘Cerca trova’ al Museo Galileo

ore 15 La scienza delle bolle di sapone

ore 16 La scienza delle bolle di sapone



Mercoledì 1 maggio

ore 11 ‘Cerca trova’ al Museo Galileo

ore 15 La scienza delle bolle di sapone

ore 16 La scienza delle bolle di sapone