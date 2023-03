Viareggio Cup Cambia un’avversaria Ecco il San Donato

Cambia il programma dell’Empoli alla Viareggio Cup. Al posto dei ghanesi del Berekum Freedom Fighters, parteciperà il San Donato Tavarnelle che affronterà gli azzurrini mercoledì 22 marzo, sempre alle 15, al centro sportivo di Monteboro. Saranno due dunque le gare davanti al pubblico amico, la terza invece a Santa Croce. La 73esima edizione della Viareggio Cup inizia dunque a prendere forma, nella speranza per l’Under 18 di superare il girone eliminatorio e arrivare a giocare per i piazzamenti che contano. Gli azzurri esordiranno il 20 marzo a Monteboro alle 15 con gli statunitensi del Westchester United, mentre due giorni dopo, come detto, ci sarà la sfida al San Donato Tavarnelle. L’ultima gara del girone eliminatorio è invece in programma il 24 marzo alle 15 allo Stadio ’Masini’ di Santa Croce sull’Arno con il Benevento. La formula è quella dei gironi all’Italiana: due vittorie per garantirsi il passaggio del turno matematico.