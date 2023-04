Guidi trionfa in Coppa e Lazzeretto esulta

Nel trionfo della Roma nella Coppa Italia Primavera c’è stato anche un po’ di Lazzeretto. A guidare i giallorossi nel 2-1 inflitto ai supplementari alla Fiorentina, c’era infatti Federico Guidi, tecnico proveniente proprio dalla frazione di Cerreto Guidi. Per lui si tratta della prima stagione sulla panchina romana, dove si deve confrontare con la pesante eredità di Alberto De Rossi. Dopo aver riportato la Coppa Italia nella capitale, dove mancava da 6 anni, adesso Guidi e i suoi ragazzi dovranno rituffarsi nel campionato, dove i giallorossi sono quarti ma non ancora certi dei play-off. Il caso ha voluto che a contendere il trofeo alla Roma sia stata proprio quella Fiorentina dove Guidi ha trascorso 12 anni della sua carriera sfiorando il titolo con la Primavera nel 2017, sconfitto 2-1 in finale dall’Inter.

Classe 1976, l’allenatore di Lazzeretto ha iniziato ad allenare nelle giovanili dell’Empoli, per poi trasferirsi nel 2005-06 proprio alla Fiorentina. Nel club gigliato parte dai Giovanissimi B finendo nel 2014 alla Primavera, in cui ha allenato futuri campioni come Chiesa, Mancini e Castrovilli. Nel 2018 viene nominato commissario tecnico della Nazionale Under 20 e l’anno dopo seguirà quella Under 19, con un bilancio complessivo di 12 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Alla vigilia dell’Euro Under19 del 2019 in Armenia, però, chiede alla federazione di essere liberato per intraprendere l’avventura con i ‘grandi’. La prima esperienza in Serie C con il Gubbio dura appena 9 gare senza vittorie prima che venga esonerato, ma nelle successive due stagioni conquista prima i play-off con la Casertana e poi la salvezza col Teramo. Il resto è storia recente con la decisione nella scorsa estate di tornare a lavorare con i giovani, accettando la chiamata della Roma, dove grazie anche al suo lavoro, Volpato e Tahirovic hanno già esordito con Mourinho in Serie A.

