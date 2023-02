"D’inverno sul Po’" si festeggia, due ori e due bronzi per la Canottieri Limite

Ottimi risultati per la Canottieri Limite alla 40ª edizione della "D’inverno sul Po’", a cura dell’Esperia Torino, con oltre 100 equipaggi provenienti da tutta Italia al via per un totale di quattromila atleti. Due ori ed altrettanti bronzi il bottino limitese. Partiamo dai successi con il primo che è stato firmato da Ernesto Rabatti nel Quattro di coppia misto pesi leggeri grazie al tempo di 14’01’’38 che gli ha permesso di staccare di oltre 10 secondi il secondo armo. L’altro acuto è arrivato da Emma Luchetti e Rebecca Lensi, protagoniste con l’otto cadette della Toscana. Nonostante 5 secondi di penalità, infatti, la rappresentativa regionale ha preceduto di ben 39 secondi le seconde classificate.

Veniamo adesso a chi invece è salito sul terzo gradino del podio, partendo dall’otto Junior maschile che, completato da due componenti della Sc Sampierdarenesi, ha chiuso in 14’00’’66 arrendendosi solo alle selezioni di Italia e Germania. I limitesi a bordo erano Matteo Brunetti, Edoardo De Vito, Tommaso Laganà, Leonardo Sostegni, Daniele Cecchi ed Elia Ceccanti. Da un otto all’altro, si mettono al collo il bronzo anche i biancazzurri cadetti (tempo di 16’35’’22) Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Matteo L’Ala, Alessandro La Rosa, Tristan Lo Parco, Isaia Prosperi, Fabrizio Rossi, Samuele Sartiani e il timoniere Lorenzo Scaffi. Infine, 3° posto pure per il quattro di coppia misto pesi leggeri con Lorenzo Bonaffini e Dario Biondi, che chiudono in 14’43’’63.