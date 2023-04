Cambiaghi spalla di Caputo E in difesa rientra Ismajli

Il dubbio in attacco potrebbe risolversi come all’andata, cioè in favore di Cambiaghi. La sensazione, stando a quanto visto in questi giorni di allenamento, è che Zanetti potrebbe cambiare la spalla di Caputo e favorire un giocatore più rapido. Scontato appare invece il rientro di Ismajli in difesa, complice anche l’infortunio di De Winter. In mezzo niente da fare per Akpa Akpro: il titolare sarà ancora una volta Fazzini. Ieri intanto la Lega ha comunicato anticipi e posticipi della 33esima e 34esima giornata: l’Empoli giocherà con il Bologna il 4 maggio alle 20.45 e poi lunedì 8 alle 18.30.