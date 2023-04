Artusini e Imperlati dominano a Montelupo E con 61 colpi conquistano la finale nazionale

Ben 70 giocatori domenica si sono sfidati al golf Montelupo nella Race to Fairmont, gara a coppie che ha messo in palio l’accesso alla finale nazionale al Golf di Asolo. Artusini e Imperlati hanno completato le 18 buche con 61 colpi, ben 11 meno del par del percorso, dominando la gara. Nella categoria netta Matteucci e Maestrelli (42) hanno preceduto di una sola lunghezza Badi con Palazzini e Risaliti con Bazzani. In campo anche Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina e grande appassionato di golf. A Castelfalfi Ioseffi ha vinto il Major Race to Weekend con 90 colpi. Savellini (39) e Fontanelli (40) si sono imposti nelle categorie nette. Al Bellosguardo Vinci era in programma il Trofeo dell’Aceto Balsamico. Rudy Massini ha vinto con 83 colpi.