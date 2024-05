Amministrative, Ronzulli (FI) in città: “Bisogna voltare pagina”

Empoli, 11 maggio – Un ospite illustre oggi a Empoli in un’iniziativa nell’ambito delle amministrative: la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, nel corso della presentazione della lista di FI, insieme con il candidato sindaco della città, Simone Campinoti.

"E' arrivato il momento di voltare pagina, di cambiare, di mettere fine all'egemonia di una sinistra che ad Empoli, come in quasi tutta la Toscana, ha pensato che tutto fosse immutabile, che pensa più a vivacchiare che ai reali bisogni dei cittadini – ha detto oggi - C'è bisogno di una ventata d'aria fresca, di aprire le finestre e far entrare il nuovo. Questo cambiamento è rappresentato da Simone Campinoti, che ha deciso di mettere al servizio del centrodestra, della città e dei suoi abitanti, l'entusiasmo, la sua esperienza di imprenditore, la capacità di conoscere le dinamiche che segnano la differenza fra un'azienda che produce ed una destinata al fallimento”.

Parole importanti quelle di Ronzulli. “Sono certa che saprà essere un ottimo amministratore. Nei suoi interventi, il nostro candidato sindaco ha sempre voluto sottolineare di non essere un politico. E noi di Forza Italia sappiamo bene quanto essere un uomo del fare, un uomo che lavora e produce, rappresenti un valore aggiunto. Noi siamo per la politica intesa come servizio, come dedizione alla causa dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori".