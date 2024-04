Empoli, ruba profumi fingendo di avere un coltello: arrestato 30enne

Empoli (Firenze), 10 aprile 2024 - Un 30enne è stato arrestato per aver rapinato, fingendo di avere un coltello, un negozio di profumi nel centro di Empoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di rubare tre confezioni di profumo dal valore di circa 410 euro. Ma ha insospettito una dipendente che lo ha scoperto. A quel punto ha iniziato a minacciare la donna dicendole che avrebbe estratto un coltello dalla propria tasca. Senza mai mostrare l'arma, l'uomo si è guadagnato l'uscita, credendo di averla fatta franca. Ma una volta fuori, proprio in quel momento in strada c'erano i carabinieri che stavano svolgendo un servizio di controllo. Le forze dell’ordine sono intervenute, il 30enne così è stato fermato e non ha opposto resistenza. L’uomo è accusato di rapina impropria. La refurtiva è stata restituita al negozio di profumi , mentre dalle perquisizioni non è stato rinvenuto nessun coltello. L'uomo è stato poi trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano.

