La sfida del vicepremier Tajani: "Serve una svolta, noi ci siamo". Tappa anche alla casa di riposo

di Bruno Berti

Da anni, per motivi oggettivi (ossia perché al Governo c’erano altri), è da tempo che non si faceva vedere un ministro del centro destra, o destra centro nel caso, in una campagna elettorale in città. La catena, per così dire, è stata spezzata da un big per eccellenza: il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, colui che ha raccolto il bastone del comando da Berlusconi e che potrebbe essere (vedremo se i sondaggi sono onesti) l’autore di una rimonta nei confronti degli avversari interni alla maggioranza governativa, soprattutto nei confronti della Lega. La novità si è palesata a Empoli ieri con l’arrivo del ministro nell’ambito di un tour in Toscana.

La tappa empolese prevedeva un pranzo da Donna Riccarda con dirigenti ed esponenti della società civile, oltre a rappresentanti delle forze del centrodestra (nonché con i candidati sindaco, in primis quello cittadino Simone Campinoti) visto che è in corso, oltre alla campagna per le Europee – dove si va rigorosamente da soli: vige il proporzionale – anche quella per le amministrative, dove il confronto è invece basato sulle coalizioni per aggiudicarsi la maggioranza nei consigli comunali, con relativo sindaco. Tajani in più ha arricchito la tappa, a costo di un po’ di fatica certo, andando a visitare la casa di riposo Chiarugi della Misericordia, per un saluto agli anziani. Il ministro ha spiegato di essersi recato nella struttura pontormese per verificare ancora una volta il ruolo del terzo settore nella società italiana, e più in generale approfondire l’impegno del volontariato.

Nell’occasione Tajani ha parlato con gli operatori e con gli ospiti che avevano appena finito di pranzare. Quando il ministro è arrivato al ristorante, gli abbiamo chiesto che ruolo vede per la Toscana in Europa.

"Credo che la vostra regione debba vedere le opportunità offerte da Bruxelles in un’ottica non solo locale ma nazionale. Il territorio ha carte da giocare sia nell’agricoltura che nell’industria, in un’ottica sì verde ma non ideologica. Tutto questo senza dimenticare il turismo. Voglio anche ricordare con piacere che Dante Alighieri è stato il primo europeista". Poi, guardando all’immediato futuro, abbiamo domandato se per un ex presidente del Parlamento europeo ed ex commissario europeo, quale lui è stato, sia possibile pensare alla presidenza della commissione, perché la riconferma di Ursula von der Leyen non è più una sicurezza come fino a qualche tempo fa. La risposta, da signore, poiché sia lui che von der Leyen militano nello stesso partito a livello europeo, il Ppe, è stata "io sto bene dove sto: non si torna sul luogo del delitto", anche se l’adagio dice l’esatto contrario.

"E poi devo aiutare il partito a crescere". Anche se in politica certe cose non si possono escludere. Abbiamo chiesto al ministro degli Esteri anche come stanno le cose per Matteo Falcinelli, il giovane di Spoleto, 25 anni, arrestato in modo violento dalla polizia di Miami, per cui adesso ci sarebbe un problema con il visto.

"L’Italia ha fatto di tutto per aiutarlo e non credo ci saranno problemi per il visto se vorrà restare negli Usa". Sulla questione di Ilaria Salis, per cui la magistratura ungherese ha deciso i domiciliari, si è limitato a un sorriso quando gli è stato chiesto delle reazioni critiche del padre della ragazza sul ruolo del Governo. Poi Tajani si è detto orgoglioso del lavoro del ministero. Infine una domanda sulle elezioni amministrative. "In Toscana c’è un inizio di svolta alternativa: vogliamo erodere altri spazi". Anche se si fa prima a dire, a livello di grandi città, dove per ora, il centro sinistra governa: Firenze, Prato, Livorno e Carrara.