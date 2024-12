Vota la vetrina più bella. Nuovi negozi partecipano

EMPOLI

Sono tanti i protagonisti del gioco, una sfida a colpi di estro e creatività. "Vota la vetrina più bella", il contest di Natale de La Nazione in collaborazione con Confesercenti Empoli e l’associazione Centro Storico, va avanti e si fa ogni giorno più avvincente. Con qualche negozio che si è aggiunto di recente alla lista dei partecipanti. C’è ancora tempo per esprimere la propria preferenza in merito all’addobbo più originale e fantasioso che rende unica la vetrina delle attività del centro storico, in questo magico periodo dell’anno.

Votare è semplice: basta compilare il tagliando, ritagliarlo e consegnarlo nelle apposite urne dislocate in città. Aderiscono all’iniziativa Nigi abbigliamento, Gioca3, Panificio Panchetti, Chacha accessories, Erboristeria il Mandorlo, Osteria Ì Canto Ghibellino, Solofirme, Alino Mancini, Icon Store, La Birroteca, Fontanelli, Bebè mon Amour, Hope concept store, Milano51, Fotocine, Mich&lui, Lilithnegozio, Dess, Miss B, BI-BA Calzature e Ideeintesta.

Sono già tante le preferenze espresse dai lettori; ogni giorno potrà essere indicato il nome dell’attività prescelta compilando il tagliando da ritagliare, che poi dovrà essere imbucato nelle box allestite alla Pasticceria Gaggioli e Vezzosi (via del Giglio), al bar Leontina (via da Vinci), a Gioca tre-giocheria (via Salvagnoli) e in oreficeria Alino Mancini (via Segantini). Si ricorda che non sono ammesse fotocopie ma solo i tagliandi originali. Le premiazioni a conteggio finito si terranno durante la serata di gala di Confesercenti organizzata al Palazzo delle Esposizioni per il prossimo 16 dicembre. Una serata che torna come omaggio al commercio di prossimità, un momento per celebrare l’impegno e la dedizione di chi ogni mattina alza la saracinesca tra ostacoli, difficoltà e nuove sfide. Durante la serata conclusiva saranno consegnati tre premi con targa oltre ad un voucher per il 50% di sconto sulla formazione offerto da Confesercenti.