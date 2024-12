Via Sanminiatese. Ok al progetto per la rotonda

Un’opera che faceva parte del programma elettorale già nel pre-Covid, prima che la pandemia scombinasse i piani e costringesse l’amministrazione di allora a rivedere le varie priorità. E che, dopo l’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione avvenuta nei mesi scorsi, ha fatto registrare un nuovo passo avanti: proprio pochi giorni fa, il Comune di Montaione ha conferito ad un professionista l’incarico per la progettazione esecutiva volta alla realizzazione di una rotatoria in via Sanminiatese. "Le attuali condizioni del tratto stradale in oggetto presentano punti critici per la sicurezza, visto l’innesto di strade laterali che possono creare pericolo per la circolazione – si legge nella determina resa nota poco più di una settimana fa - tale situazione è dovuta principalmente alla conformazione rettilinea della strada nel punto in esame e quindi la possibile eccessiva velocità dei veicoli". Si tratta di un’operazione da oltre 251mila euro, fin qui non realizzata anche per l’assenza di bandi da cui trarre parte delle risorse (con il Comune che è comunque pronto a mettere sul piatto più di 100mila euro) e che mira ad armonizzare la circolazione veicolare nella zona ovest del territorio. Entro pochi mesi, lo studio incaricato dovrà quindi consegnare il progetto. E a quel punto si potrà procedere con la fase successiva. "Si tratta di un intervento che va nella direzione di una riqualificazione dell’ingresso ovest del paese – aveva commentato a tal proposito il sindaco Paolo Pomponi (nella foto)– che probabilmente avremmo già completato, se non ci fosse stata l’emergenza sanitaria. Ci stiamo lavorando".