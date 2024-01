Un’altra rotatoria "adottata". Solgomma se ne prenderà cura

EMPOLI

Una nuova rotatoria è stata ‘adottata’ in città. Si tratta di quella che collega via Pirandello e la circonvallazione sud intitolata ad Aldo Moro e la sua scorta, in zona Carraia. A prendersi cura dell’infrastruttura sarà la storica azienda empolese Solgomma Spa. "Salutare l’impegno per Empoli da parte di una realtà produttiva è sempre motivo di soddisfazione per l’amministrazione - sottolinea il sindaco Brenda Barnini - L’orgoglio è ancora maggiore perché l’adozione di questa rotatoria racconta anche i settant’anni di un’azienda importante per il nostro territorio. Fare impresa significa dare lavoro, significa offrire opportunità e crescita alla comunità dove si sceglie di operare. E il fatto che Solgomma, come altre realtà imprenditoriali e commerciali empolesi, abbia scelto di aggiungere a questo valore anche l’impegno per la cura del territorio credo sia significativo dell’attenzione che ha per Empoli".

L’adozione festeggiata ieri mattina con una piccola ma significativa cerimonia, rappresenta un nuovo passo avanti nel piano di adozioni di rotatorie e aree verdi comunali, lanciato con un avviso pubblico dall’amministrazione comunale. Il piano si rivolge a tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ‘sponsorizzare’ e prendersi cura di uno di questi spazi comuni. L’atto convenzionale di adozione può avere una durata da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni, con benefici fiscali previsti dalla normativa per i soggetti pubblici o privati che eseguiranno, a loro cure e spese, interventi di riqualificazione e manutenzione. "L’adozione di questa rotatoria - spiega il presidente di Solgomma Stefano Talini - vuole essere un gesto di riconoscenza alla città e di collaborazione con l’amministrazione comunale proprio per la cura di Empoli, in occasione dei settant’anni di attività nella zona di Carraia della nostra azienda. E le stesse installazioni, posizionate insieme al cartello di ‘benvenuto a Empoli’ nella rotatoria grazie alla progettazione del nostro collaboratore tecnico Paolo Caroni, sono simboli della lavorazione di rivestimento cilindri in gomma che ci caratterizza".