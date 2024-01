Un patrimonio da tramandare. Casa Boccaccio si racconta ora (anche) con un’audioguida

Tramandare il patrimonio nei secoli, raccontare la storia e il valore culturale del territorio. È questa la missione di Casa Boccaccio che ora diventa ancora più all’avanguardia grazie a un’audioguida che descrive la storia della casa, la vita e le opere di Giovanni Boccaccio, la preziosa collezione di libri custodita nella biblioteca e le opere in mostra. L’ente nazionale Giovanni Boccaccio investe così su un progetto digitale disponibile per tutti coloro che desiderano conoscere il museo. L’audioguida è stata realizzata grazie alla collaborazione degli alunni delle classi seconde dell’istituto comprensivo di Certaldo nell’anno scolastico 2022/23. Il suo utilizzo? Molto semplice: basta scaricarla sullo smartphone attraverso un Qrcode che viene consegnato al visitatore sotto forma di una cartolina realizzata sempre dagli alunni, con disegni dedicati al grande autore del Trecento, che diventa un simpatico omaggio e ricordo della visita nel museo.

Il progetto, ideato dall’ente Nazionale Giovanni Boccaccio è stato illustrato nei giorni scorsi alla presenza della presidente dell’ente Boccaccio, la professoressa Giovanna Frosini, della referente e curatrice del progetto per l’Ente Boccaccio Martina Dani Recchi, delle assessore del Comune di Certaldo Clara Conforti alla Cultura e Benedetta Bagni all’Istruzione, della dirigente scolastica Linda Di Ielsi, delle docenti Silvia Spini e Silvia Anselmi e del dirigente scolastico Goffredo Manzo con il quale, nel 2022, è stata siglata la convenzione. Presenti, e protagonisti, gli alunni che lo scorso anno frequentavano le classi seconde della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato al progetto: chi disegnando, chi registrando i testi audio, ciascuno contribuendo attivamente alla sua realizzazione. "L’ente Boccaccio – commenta la presidente Giovanna Frosini – compie un ulteriore passo in avanti nell’accoglienza dei visitatori e degli ospiti di Casa Boccaccio grazie a questa audioguida che mette in evidenza due aspetti fondamentali: la collaborazione con le istituzioni del territorio per la valorizzazione della casa dello scrittore certaldese, attivando così nuovi servizi museali, e la visione didattica nel sensibilizzare e far affezionare i giovani al patrimonio culturale e artistico, rendendoli protagonisti e identificando sempre di più il binomio Certaldo-Boccaccio".