Ultimi giorni per acquistare l’abbonamento per il campionato

Ultimi giorni di campagna abbonamenti per assicurarsi un posto al Carlo Castellani-Computer Gross Arena per tutte le prossime gare casalinghe dell’Empoli. La vendita proseguirà anche durante la vendita dei biglietti per la gara contro la Juventus, fino a esaurimento posti. Per chi fosse interessato, durante la fase di vendita dei tagliandi per la gara contro i bianconeri, l’unico punto vendita autorizzato al rilascio degli abbonamenti è l’Empoli Point allo stadio, aperto da martedì a venerdì prossimi dalle 12 alle 19.30 e sabato 14 settembre, giorno della partita contro la Juve, dalle 9.30 alle 13. In questa fase non sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento all’Empoli Store di piazza della Vittoria o all’Unione Clubs Azzurri in via della Maratona. Resta sempre possibile acquistare l’abbonamento online su http://empolicalcio.vivaticket.it. Già oltre 6.600 tifosi hanno deciso di abbonarsi e, da questo punto di vista, l’ottimo avvio di stagione degli azzurri potrebbe convincere gli ultimi indecisi. Oltre che da un punto di vista economico, infine, l’abbonamento dà diritto a numerosi benefit tra i quali uno sconto su prodotti esclusivi all’Empoli Store, un Welcome Kit da ritirare a fine campagna abbonamenti o la possibilità di acquistare in prelazione, in determinate gare, biglietti per terze persone.