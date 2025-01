Notte di caos in piazza. Ubriaco fuori controllo. Sedato dopo due ore di resistenza e follia

Empoli (Firenze), 2 gennaio 2025 – Quando la festa in piazza è finita e i brindisi ordinari e controllati si sono conclusi è iniziato il caos. A scatenarlo è bastata una persona. Un soggetto, tra l’altro, già noto alle forze dell’ordine, che intorno alle 2 e mezzo di mercoledì, dopo aver alzato decisamente il gomito, ha iniziato ad infastidire chiunque si trovasse in piazza della Vittoria a Empoli per salutare l’arrivo del nuovo anno.

L’uomo, 35enne, di origine straniera, in preda ai fumi dell’alcol era totalmente fuori controllo. La sua presenza nella piazza ancora frequentata da persone che stavano continuando a festeggiare l’arrivo del 2025 era diventata intollerabile. Si buttava addosso alle persone. Le appellava con epiteti offensivi. Per evitare che la situazione degenerasse sono state chiamate le forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Empoli sono arrivati sul posto e hanno subito cercato di bloccare la persona. L’uomo però in evidente stato di alterazione psicofisica doveva essere sottoposto anche ad un trattamento sanitario. Così è intervenuta anche l’automedica di turno. Gli operatori sanitari, con non poca difficoltà, alla fine, e dopo due ore di lavoro, sono riusciti a sedare il 35enne e a calmarlo. In codice giallo, l’uomo è stato poi trasferito al pronto soccorso di Empoli per accertamenti e le cure del caso.

Pronto soccorso del San Giuseppe che tra il pomeriggio del 31 dicembre e per tutta la notte fino alla mattina del 1 gennaio del nuovo anno ha registrato un numero di accessi maggiore rispetto all’ordinario, come ’da tradizione’ durante le festività. Nessuno però si è presentato o è stato trasportato in ambulanza in presidio perché rimasto ferito da petardi o botti di Capodanno. Il surplus di ingressi al dipartimento di emergenza urgenza di viale Boccaccio nelle ultime ore – ma comunque ben gestito dal personale in servizio – è stato dovuto principalmente dal consumo eccessivo di bevande alcoliche. Questi casi si sono sommati a quelli più strettamente legati alle patologie croniche o alle influenze del periodo.

A parte il singolo episodio in piazza della Vittoria a Empoli, sul fronte controlli non si sono registrati altri problemi su altre piazze e strade del circondario dell’Empolese Valdelsa. Il report della polizia municipale dell’Unione dei Comuni parla di una nottata di Capodanno “tranquilla”, segno che l’entrata in vigore del nuovo codice della strada con multe più salate per chi viene sorpreso al volante con tasso alcolemico oltre il limite consentito, ha scoraggiato diverse persone a lasciarsi andare anche in questi giorni di festa; o comunque ad organizzarsi per evitare di mettersi alla guida se si è bevuto un bicchiere di troppo, magari utilizzando navette o servizi privati come gli Ncc che hanno usato anche van e pulmini per prendere anche gruppi più consistenti. Tutte contromisure valide per salvare il San Silvestro.