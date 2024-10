Tutti pazzi per Banksy: che numeri. Mostra prorogata fino a gennaio

Altri due mesi di apertura per un’esposizione che ha riscosso in poco tempo un successo di pubblico sperato ma non per questo scontato. Ci sarà tempo fino al 6 gennaio ancora, per visitare la mostra ‘Banksy. Nascita di un mito’ inaugurata al Centro Culturale Cambio nel giugno scorso. Le vacanze natalizie, dunque, saranno un’ottima occasione per ripercorrere le tappe più significative della carriera dello street artist britannico, un viaggio tra le tematiche, i linguaggi e le tipologie d’azione urbana che hanno lasciato il segno in tutto il mondo. Il percorso espositivo ricostruisce infatti filologicamente il percorso dell’artista dal 1998 al 2009, una catena di azioni notturne, collaborazioni, mostre, oggetti editoriali, serigrafie, multipli, video e parole. Inizialmente prevista fino al 3 novembre, l’iniziativa - promossa dall’Ente Cambiano e Banca Cambiano 1884 - sarà l’occasione per apprezzare oltre 100 opere iconiche di Bansky. Tra le opere esposte, anche le famose serigrafie ’La Ragazza col Palloncino’ e ’Il Lanciatore di Fiori’, nonché una selezione di video, documenti e memorabilia che ricostruiscono la carriera e il messaggio sociale dell’artista. "Fin dalla sua apertura – commenta Paolo Regini, Presidente di Ente Cambiano e Banca Cambiano 1844 - Cambio ha riscontrato moltissimo interesse con un’impennata di visitatori tra fine settembre e inizio ottobre, un boom di prenotazioni da parte di scuole, associazioni e gruppi regionali, e cittadini da tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa e oltre. Le richieste sono state così numerose da saturare rapidamente l’agenda. Ci siamo prodigati per accogliere ogni esigenza, allungando anche l’orario, ma solo con la proroga abbiamo potuto riaprire le prenotazioni per gruppi e scolaresche e organizzare eventi e aperture straordinarie per presentare a chi non ha ancora avuto occasione, il nuovo Centro Culturale Cambio e la sua collezione permanente ma, soprattutto, dare la possibilità a più persone possibile, di visitare la mostra su Banksy". Al secondo piano, la mostra permanente di Banca Cambiano, una selezione delle 1000 opere d’arte di proprietà dell’ente tra tavola e tela, disegni, sculture, oreficerie e ceramiche dei più significativi artisti locali. Oggi è prevista un’apertura straordinaria serale di Cambio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.

Y.C.