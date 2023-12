Trasporto pubblico per le frazioni. Salva la tratta Montalbano-Vinci. Un servizio da quasi 35mila euro

Un sospiro di sollievo per chi, non avendo l’auto, si sposta con mezzi pubblici dal Montalbano al capoluogo Vinci: per tutto il 2024 il Comune ha infatti assicurato l’appalto per il trasporto pubblico locale per l’utenza cosiddetta “debole“, cioè in sostanza le tratte coperte da bus dove però i passeggeri sono oggettivamente pochi. Bene, perché per quanto pochi, ci sono, e non sono di serie B. La spesa è di poco inferiore ai 35mila euro. Le frazioni collinari servite sono Sant’Amato e Vitolini, e quindi anche le località rurali intermedie (talora sino a Faltognano). Vediamo qualche ulteriore dettaglio. Il percorso uno è Vinci-Sant’Amato: la corsa della mattina è in partenza da Vinci, piazza della Libertà, alle 6,35. Alle 6,45 arrivo a Sant’Amato; da qui partenza per il ritorno alle 6,50 e arrivo a Vinci alle 7. Nel pomeriggio: da Vinci alle 13,36; arrivo a Sant’Amato alle 13,46; partenza dalla frazione alle 13,51 con giro per Faltognano e Vitolini, e arrivo in piazza della Libertà a Vinci alle 14,11. Il percorso due è Vinci-Vitolini: da Vinci, la mattina partenza alle 8,06 e arrivo in piazza del Popolo a Vitolini alle 8,16. Da qui, partenza alle 8,20 e arrivo a Vinci alle 8,30. Nel pomeriggio: partenza da Vinci, sempre con capolinea piazza della Libertà, alle 17,35; arrivo a Vitolini alle 17,45; immediata ri-partenza per il ritorno a Vinci alle 17,55. Queste corse sono sospese dal 13 al 20 agosto 2024.

C’è poi il percorso tre, cioè Vinci-Vitolini a chiamata (sospeso in luglio ed agosto 2024). Altre precisazioni: questi servizi non sono effettuati nei giorni festivi. Il percorso uno, andata e ritorno, è di 28,6 chilometri per appunto due corse; il due è di 24,2 km sempre per due corse; il tre è di 22 km con dato ovviamente non disponibile essendo a chiamata. Comune e Città Metropolitana sono riusciti a stringere questo contratto importante per una spesa ragionevole vista l’importanza del servizio offerto. E per dare continuità con quanto già fatto in passato, per andare incontro alle esigenze di chi abita sulle pendici del Montalbano e che si reca a Vinci (o anche a Empoli) per commissioni importanti lasciando però l’auto a casa.

Andrea Ciappi