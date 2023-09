Teatro Boccaccio. Serata di risate e solidarietà

CERTALDO

Teatro e solidarietà vanno a braccetto stasera al Teatro Boccaccio di Certaldo con lo spettacolo “Fiorentini al mare“, interpretato da Alessandro Calonaci e prodotto dalla compagnia Mald’Estro. Si tratta di un viaggio all’insegna del divertimento negli anni Sessanta, quando due famiglie fiorentine decidono di trascorrere una giornata di villeggiatura sulla spiaggia. I caratteri, le battute e le avventure balneari scandiranno il ritmo di questa commedia, tra pranzi in pensione e situazioni comiche sulla spiaggia, fino alla notte che porterà con sé un cambiamento inaspettato e segnerà il passaggio dall’eterna estate degli anni ‘60 al buio inverno dei ‘70. A dar vita a tutti i personaggi sarà proprio Alessandro Calonaci, grazie ad un’accurata ricerca teatrale del linguaggio. L’attore e regista, attualmente direttore artistico del Teatro Aurora di Scandicci, ha ricevuto molti riconoscimenti come il Ponte Vecchio (per tre volte), il premio Europa nel Senato della Repubblica, il premio Montagnani per la commedia ed è stato insignito del titolo di senatore accademico per il teatro e la letteratura.

Dopo gli esordi con maestri quali Monicelli, Foa’ e Paolo Poli, Calonaci fonda una sua compagnia con la quale mette in scena classici teatrali e commedie affinandosi nella regia e nell allestimento degli spettacoli. Tra gli ultimi successi si ricordano La Locandiera di Goldoni per la regia della quale è stato premiato alla Biennale di Venezia e Stenterello da Luigi del Buono. Ha all’attivo anche due regie liriche: Rigoletto di Verdi ed Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Ha partecipato inoltre a diversi programmi televisivi regionali e nazionali. Il ricavato dell’evento, organizzato in collaborazione con Dragonfly Scandicci e con il contributo del Comune di Certaldo, verrà devoluto alla Rsa Centro Egiziano Giglioli di Certaldo. L’appuntamento, quindi, è stasera alle ore 21.30 (consigliata la prenotazione). Per informazioni e biglietti è possibile chiamare il numero di telefono 0571 667502 o scrivere una email all’indirizzo di posta elettronica [email protected].