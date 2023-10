Stranieri e lingua italiana. Nuovi corsi in biblioteca

Riprendono i corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri promossi dal Comune di Fucecchio in collaborazione con Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Asev - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa e Associazione Culturale Arturo. Un impegno di grande importanza sociale. La conoscenza reciproca delle lingue e delle culture è i condizione indispensabile per rafforzare le relazioni e i legami, contribuendo ad accorciare le distanze e ad abbattere le barriere che separano i cittadini. L’insegnamento della lingua ai cittadini stranieri adulti, e soprattutto a quelli di più recente

immigrazione, assume quindi una funzione chiave per l’accoglienza. I corsi si svolgeranno dal 31 ottobre il martedì e il giovedì dalle 16.30 18.3 0nei locali della biblioteca comunale, in piazza Vittorio Veneto. Per Informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo iscrizioni@associazionearturo.it; oppure telefonare al numero 388 9552879.