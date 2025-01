Sr429, fissata la riapertura: "Ma servono vie alternative"

Entro il termine della giornata di oggi e salvo imprevisti, il tratto della 429 chiuso ormai dallo scorso 30 dicembre a causa del ribaltamento di un’autocisterna e delle conseguenti operazioni di bonifica dovrebbe essere riaperto al traffico veicolare. Lo ha fatto sapere la Città Metropolitana, facendo presente che la risoluzione della criticità è ormai in dirittura d’arrivo.

Guardando oltre però, per evitare nuovi disagi, il sindaco di Gambassi Sergio Marzocchi ha chiesto la messa a punto di una viabilità alternativa. "Il blocco della circolazione della nuova 429 ha riproposto la fragilità della viabilità attuale, evidenziando numerosi problemi legati all’insicurezza e alla mancanza di un adeguato controllo sulla praticabilità di valide alternative. Le infrastrutture stradali esistenti non sono in grado di far fronte in modo ottimale alle esigenze di circolazione, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e causando frequenti disagi.

Stiamo assistendo di nuovo ad un aumento di traffico fra i collegamenti della provinciale 64 alla provinciale 4 da Castelfiorentino a Certaldo e viceversa – ha detto - tenendo conto che fra qualche mese verrà chiuso per restauro il ponte sull’Elsa all’ingresso di Certaldo, riteniamo urgente che venga progettato da chi di dovere un piano di intervento che preveda soluzioni alternative capaci di risolvere le problematiche attuali, migliorare la fluidità del traffico e, soprattutto, garantire la sicurezza degli utenti della strada.

A nostro parere dovrebbe essere fatta un’accurata analisi del traffico ed una ricognizione su alcune soluzioni possibili, come quella di ripristinare la bretella che collegava la SP4 alla SP64 nei pressi del capoluogo di Gambassi Terme.