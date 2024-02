Servizio civile, ultima chiamata. I posti ancora liberi in Comune

Cinque progetti per un bando. E undici posti disponibili nel Comune di Empoli. Giovani volenterosi, la chiamata è per voi: sono aperte le iscrizioni per il Servizio Civile Universale. Dai servizi educativi comunali, alla biblioteca come luogo di relazioni e di comunità. Da azioni di supporto alla coesione sociale ad iniziative di orientamento ai servizi pubblici passando per i temi della memoria e dell’antifascismo. Sono questi gli ambiti all’interno dei quali anche i ragazzi dell’Empolese Valdelsa potranno avere l’occasione di muoversi. Nello specifico, il Comune di Empoli cerca due volontari da inserire al nido comunale Stacciaburatta e al nido comunale Centro Zerosei, un giovane invece sarà impegnato all’Archivio comunale, un altro al Museo del Vetro e due alla biblioteca comunale. Si cercano anche quattro risorse da inserire tra l’Urp, l’Anagrafe ed il settore Politiche territoriali.

Un volontario potrà invece dare il proprio contributo alle iniziative legate alla Casa della Memoria. La domanda potrà essere presentata entro le 14 del 15 febbraio, possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti. Si tratta di un’esperienza di cittadinanza attiva della durata di 12 mesi, che può trasformarsi, poi, in un’opportunità di lavoro. L’orario di servizio è pari a 25 ore settimanali e il compenso mensile previsto per ciascun volontario è di 507,30 euro.

Il Comune di Empoli ha partecipato al bando per la selezione di 49 volontari totali, il cui ente titolare è il Comune di Santa Croce sull’Arno. I progetti sono complessivamente cinque afferenti a due specifici programmi di intervento e si realizzeranno fra il 2024 e il 2025. Per i candidati ritenuti idonei e quindi ammessi sarà organizzato un colloquio individuale al quale seguirà una graduatoria. Per tutte le informazioni, si può scrivere all’indirizzo mail [email protected] o chiamare il numero 0571 389974.

Tra le varie associazioni del territorio ad aver aderito al bando nazionale c’è anche la Misericordia di Empoli che ha messo a disposizione 24 posti. per informazioni chiamare al numero 0571 7255 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Ma è possibile anche andare direttamente in sede dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.