Rsa chiusa e nodo responsabilità. Il Comune: "Spetta all’Asl agire"

"Si tratta di un’iniziativa privata su un terreno privato. Non c’è nessun mistero: come ho più volte ribadito in consiglio comunale, il soggetto privato ha avviato le procedure di autorizzazione e sta adempiendo alle prescrizioni della Asl, anche adeguando la struttura alle normative previste dalla Regione". Lo ha fatto presente la sindaca Francesca Giannì, facendo così il punto in merito alla situazione della nuova Rsa inaugurata la scorsa primavera.

I consiglieri comunali della Lega Susi Giglioli ed Angelo Fiore avevano effettuato un sopralluogo in loco lo scorso sabato, insieme al consigliere regionale del Carroccio Giovanni Galli (il quale ha annunciato un’interrogazione sul tema in consiglio regionale). Gli esponenti leghisti chiedevano conto della mancata entrata in funzione della struttura a nove mesi dall’inaugurazione.

E la sindaca Giannì ha fatto presente che l’apertura della residenza per gli anziani dipende dall’avanzamento dell’iter autorizzativo che è attualmente in corso fra la Asl e l’azienda che ha promosso e realizzato l’intervento.