Ritorno al futuro. Apre l’atelier ispirata al Genio

"Mi piacerebbe far sì che il mio studio diventasse un punto di riferimento anche per artisti, che sia capace di coniugare l’armonia del make up alla scultura figurativa. E da appassionata di arte classica e di Leonardo, non avrei potuto scegliere un posto migliore per avviare la mia attività". Parola di Grazia D’Amaro, a poche ore dall’apertura del suo ’Gradam Studio’ che troverà posto in via Roma a Vinci ed aprirà dalle 15 odierne (con taglio del nastro fissato per le 16.15 alla presenza del sindaco Daniele Vanni). Si definisce "make-up artist, effettista, scultrice e pittrice" e a dispetto dei soli 29 anni d’età ha già un curriculum super, maturato alla luce di un’esperienza ultradecennale nel settore. Nata ad Empoli, diplomata in scultura e arti figurative presso il liceo artistico Il Virgilio, ha completato la sua formazione presso la GV Torino Academy in make-up professionale, conseguendo poi un master in dermatologia e cosmetologia presso la MutinArt Academy di Modena. Un quadro completato dal fatto che dal 2019 collabora con la Fiorentina come make-up artist (occupandosi della preparazione di calciatori per spot pubblicitari e uscite di collezioni sportive) e che è stata coinvolta nel trucco di attori e comparse di trentacinque film e documentari. Fra make up e scultura.

"Un progetto significativo che ho realizzato riguarda l’anatomia ispirata ai disegni di Leonardo da Vinci. Le opere sono esposte nella mostra interattiva alla Chiesa di San Barnaba a Venezia e nella sede di Alicante, in Spagna – ha aggiunto Grazia, parlando di un’iniziativa che l’ha vista protagonista – e includono un cuore anatomico, una spina dorsale umana, un teschio umano e un feto con utero, tutte in scala 1:1". E l’apertura dello studio rappresenterà un passo ulteriore verso l’erogazione in loco di servizi che già offriva in precedenza. "Sarà un atelier dedicato al make-up a 360 gradi. Vogliamo proporre corsi personalizzati, consulenze e supporto per progetti cinematografici – ha concluso – e distinguerci anche nella progettazione scultorea, realizzando opere e manufatti con materiali all’avanguardia. E visto che siamo a Vinci, patria della Festa dell’Unicorno, accogliendo ancor più progetti di cosplay".