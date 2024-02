Riapre il centro prelievi. Chiuse prima del Covid

L’attività del punto prelievi nella frazione di Massarella, dopo una lunga sospensione dovuta alla ristrutturazione dei locali da parte del Comune, riparte. Il via lunedì. Con un contratto di comodato gratuito, i locali sono stati consegnati alla Asl che settimanalmente, ogni lunedì (7-10.30), attiverà il servizio. Il punto prelievi riprende l’attività dopo che era rimasto chiuso da prima del Covid e dopo che per la sua riapertura si è adoperata tutta la comunità di Massarella con un crowdfunding che ha consentito l’allestimento dei locali con nuovi arredi e la dotazione anche di un defribillatore. I lavori da parte del Comune hanno riguardato un importante adeguamento strutturale e impiantistico dei locali per oltre 80mila euro e sono stati condotti in collaborazione con gli uffici dell’Area Tecnica della Asl. Il punto prelievi di Massarella si rivolge a una popolazione di circa 700 abitanti. "Finalmente si riesce a restituire alla comunità ma anche alle frazioni delle colline delle Cerbaie, un punto di riferimento sanitario che aggiunge un’altra importante funzione pubblica a Massarella – dice il sindco Alessio Spinelli –. Un segnale importante non solo da parte del sistema sanitario ma anche delle istituzioni".