Puliamo il mondo, l’unione fa la forza. Baby operatori ecologici in azione

EMPOLI

Trentadue edizioni, oltre 360 bambini e bambine impegnate nella raccolta rifiuti e un’azienda del territorio che parteciperà attivamente, per la prima volta, all’iniziativa. Sono i numeri di "Puliamo il Mondo 2024", il più grande appuntamento di volontariato ambientale in Italia, che torna a Empoli con tre giornate green. Si comincia venerdì 20 settembre dalle 9 alle 12: protagonisti gli alunni delle elementari che si dedicheranno alla pulizia delle aree verdi pubbliche intorno alle loro scuole. Agli ‘operatori ecologici per un giorno’ sarà fornito tutto il materiale per la pulizia, con tanto di gadget per ricordare la giornata ecologica. Ma la vera novità è venerdì 27 settembre, quando nel pomeriggio i dipendenti della Sto Italia Srl del Terrafino, azienda dedita a soluzioni di edilizia sostenibile, si dedicheranno alla ripulitura di un’area specifica della zona industriale. Infine l’evento ufficiale, sabato 28, con ‘Puliamo il Mondo in Toscana’. Nell’ambito del protocollo d’intesa triennale stipulato tra Legambiente Toscana e Anbi, verranno coinvolti cittadini e tutti i consorzi di bonifica per la pulizia delle sponde dell’Arno.

Organizzato in collaborazione con il Circolo Legambiente Empolese Valdelsa, con il patrocinio del Comune di Empoli, il progetto prevede il supporto delle associazioni di volontariato sociale e ambientali presenti sul territorio, oltre ad Alia Multiutility. "Un’iniziativa - commenta l’assessora alla transizione ecologica Laura Mannucci - fondamentale per far capire che facendo ognuno la nostra parte possiamo contribuire a mantenere pulito il posto dove viviamo. Oltre a non abbandonare rifiuti in giro, se raccogliessimo anche solo una cartaccia mentre siamo a fare una passeggiata nel parco, a fine giornata lasceremo più pulito e vivibile".