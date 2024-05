Poggianti, campagna al rush finale: "Tanti incontri positivi nelle frazioni"

Si è concluso ieri il programma di incontri nelle frazioni di Empoli da parte del candidato Sindaco Andrea Poggianti insieme ad alcuni esponenti delle liste a suo sostegno, Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica. Gli appuntamenti, 16 per altrettante frazioni, si sono svolti tra aprile e maggio. "Il bilancio è sicuramente positivo – commenta Andrea Poggianti – considerando che non si è trattato di incontri solo nel periodo della campagna elettorali ma che ho svolto anche in precedenza perché sono da sempre interessato a confrontarmi con i cittadini per conoscere a fondo le problematiche di ogni quartiere. Ho raccolto i bisogni e i suggerimenti dei residenti che hanno anche confermato la loro disponibilità all’istituzione di un consiglio delle frazioni per un contatto diretto con le singole realtà, comprese quelle più distanti dal centro. Da uomo di frazione, nato e cresciuto a Ponzano, conosco bene questi disagi, compreso quello della mancanza di parcheggi e infatti nel programma abbiamo inserito la realizzazione di nuovi parcheggi, interrati e sopraelevati, per tutti".

Nel tour nelle frazioni sono state affrontate le varie e diverse problematiche, confrontandosi sulle proposte inserite nel programma elettorale dello stesso Poggianti. "Tra i problemi più sentiti ci sono la mobilità, la sicurezza e la necessità di maggiori servizi – spiega il candidato – e infatti sono state particolarmente apprezzate le nostre proposte per intensificare i collegamenti tramite autobus tra centro e frazioni, nonché l’istituzione di corse urbane gratuite per i residenti". Un occhio di particolare attenzione è stato rivolto al patrimonio comunale di cui prendersi "seriamente cura" e che conta 33 scuole, 25 campi sportivi e 12 cimiteri. "Servono interventi mirati di manutenzione – conclude Poggianti – però è necessario anche creare centri di aggregazione per giovani e anziani di cui specialmente nelle frazioni si avverte il bisogno". A conclusione del ciclo di incontri e della campagna elettorale è stata organizzata una cena per stasera alle 21 all’Osteria I’Canto Ghibellino, in piazza Farinata degli Uberti. Prenotazione obbligatoria al numero 379 1275098.