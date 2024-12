Piano delle alienazioni. Potrebbe fruttare circa 200mila euro

Almeno 200mila euro, con la possibilità di incassare una cifra maggiore in caso di asta fra più potenziali acquirenti interessati. E’ quanto vale l’ultimo piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2026-2027 del Comune, adottato dalla giunta Vanni. Un documento che, al pari del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e del piano triennale delle opere pubbliche, dovrebbe essere presentato in consiglio comunale nel corso della prossima seduta per l’approvazione. Sul piano tecnico, il documento si focalizza sull’annualità 2026 e sono in particolare due i beni con la valutazione più alta, che in entrambi i casi si attesta sugli 80mila euro. Si tratti di un fabbricato rurale in via della Torre a uso residenziale: un bene "acquistato dal Comune in cattivo stato di manutenzione e che necessita di un consistente intervento di recupero" che deve essere sottoposto all’esame del ministero per i Beni e le attività culturali. Ci sono poi un terreno di circa 350 metri quadrati fra via don Milani e via della Costituente, 700 metri quadrati in via Val Pusteria e un ultimo terreno in via Amerini, valutato 5mila euro.