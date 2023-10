Parco giochi inclusivo a Capraia e Limite: inaugurati due nuovi giochi

Inaugurati al parco giochi comunale di via Verdi a Capraia Fiorentina due nuovi giochi inclusivi. L’installazione è stata resa possibile grazie al contributo del Consiglio regionale nell’ambito del bando Ri-Generazione Toscana attraverso interventi di valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi da parte dei bambini con disabilità. Questi due nuovi giochi inclusivi hanno avuto un costo totale di 16.637 euro e sono stati finanziati dal Consiglio regionale per 11.025 euro. "Vogliamo valorizzare i nostri spazi verdi – esordisce il sindaco di Capraia e Limite, Alessandro Giunti – renderli sempre più fruibili e accessibili da parte di tutti, senza alcuna barriera che possa limitare la possibilità di gioco e di aggregazione".

"Oltre un anno fa abbiamo deciso di utilizzare le risorse frutto dei risparmi sui costi della politica per finanziare opere e attività

dei comuni dedicate alle giovani generazioni – commenta il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo – e questa scelta è stata anche un modo per far rinascere spazi di socialità, restituendo alle bambine e ai bambini lo stare insieme, il potersi incontrare". All’inaugurazione è intervenuto poi anche il consigliere regionale Enrico Sostegni. "Il gioco è un’attività molto importante per i bambini ed è un diritto fondamentale sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, poiché permette una crescita sana e contribuisce allo sviluppo di molte competenze utili per uno sviluppo psicofisico sano e corretto".

Niccolò Pistolesi