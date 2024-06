Palestra di via XXV Aprile, gli spogliatoi in cantiere a settembre

Entro il prossimo settembre dovrebbero entrare nel vivo i lavori per il completamento degli spogliatoi che fanno parte del progetto di ampliamento della palestra polivalente di via XXV Aprile, chiudendo così definitivamente l’intervento.

Lo rende noto l’amministrazione comunale, facendo così il punto dell’operazione che sembra essere ormai arrivata alle battute finali. Tant’è che già lo scorso aprile era stato presentato l’intervento parallelo, ossia il nuovo spazio pensato in primis per la ginnastica artistica, tramite la realizzazione di nuovi spazi complementari. Concepita originariamente come ampliamento del "Pala Abc Gilardetti" e con un costo iniziale preventivato di 650mila euro, il porgetto si presenta oggi nelle intenzioni di chi amministra il Comune come una struttura completamente autonoma. Un risultato, quest’ultimo, reso possibile perché l’amministrazione castellana era riuscita a intercettare un finanziamento regionale di 360mila euro (partecipando al bando di "sostegno a investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorie e sportive") che ha consentito pertanto di dotare lo spazio sportivo in questione di tutti i servizi che sono necessari per poter svolgere le attività in modo indipendente.

Tra l’altro, dalla scorsa settimana la nuova palestra ha a disposizione anche un nuovo defibrillatore automatico. L’apparecchio che consente di salvare vite in caso di arresto cardiaco è stato donato dal Lions Club Certaldo Boccaccio al Comune di Castelfiorentino, nell’ambito di una cerimonia che si è tenuta lo scorso giovedì pomeriggio alla presenza del presidente Francesco Ulivieri. E con le operazioni conclusive sugli spogliatoi, il progetto potrà dirsi completato in via definitiva nei prossimi mesi.