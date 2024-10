Paesaggio ritrovato: doppia passeggiata

MONTAIONE

L’appuntamento con il ciclo di escursioni "Il paesaggio ritrovato", rassegna promossa per scoprire le bellezza naturalistiche di Montaione e dintorni, questa settimana raddoppia con "Da Castelfalfi alla foresta demaniale di Santa Luce. Dalle amene colline alle sperdute cascate nella selva". Due, infatti, le passeggiate gratuite in programma nel prossimo fine settimana per la nona data del cartellone escursionistica attraverso la locale rete sentieristica con alcune escursioni nei comuni limitrofi, ma a cui è obbligatorio prenotarsi entro oggi scrivendo a [email protected] o [email protected], oppure telefonare allo 0571 699255 o al 340 9847686. La prima escursione di sabato è da Castelfalfi a Rivalto, circa ventiquattro chilometri con ritrovo alle 8.45 dal Borgo di Castelfalfi, al parcheggio vicino il ristorante "Il Rosmarino". La seconda, di domenica, si intitola "Da Collemontanino alle cascate nei boschi fra Chianni e Santa Luce" e prevede un percorso di circa quindici chilometri con ritrovo alla stessa ora all’agriturismo Le Valli nel comune di Terricciola. È possibile partecipare ad una delle camminate oppure ad entrambe, con il trasferimento che avverrà con mezzi propri e pranzo al sacco. Le escursioni sono condotte da guide ambientali escursionistiche.