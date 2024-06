Oltre cinquecento opere per narrare l’evoluzione della cultura pop

Ultimi due giorni, oggi e domani a Palazzo delle Arti per la mostra ArteVinile, progetto nato per celebrare la cultura popolare attraverso l’arte e la musica. I grandi artisti contemporanei, da Andy Warhol a Andrea Pazienza, da Banksy a Guido Crepax, da Keith Haring a Joan Mirò, da Mr Brainwash a Salvador Dalì, incontrano la musica pop nella copertina dei vinili, da sempre potenti mezzi espressivi per artisti di fama mondiale, che in questa mostra si trasformano in veri e propri spazi espositivi dove arte visiva e sonorità si fondono. La mostra – che ha richiamato appassionati da tutto lo Stivale – presenta il rivoluzionario disco ecologico di Greenyl, un’innovazione che risponde all’esigenza di sostenibilità nell’industria musicale. Questa collaborazione strategica tra ArteVinile, una galleria d’arte rinomata per il suo impegno nel dialogo tra musica popolare e arte visiva, e Greenyl, pioniere nella produzione di “vinili” sostenibili, segna un punto di svolta.