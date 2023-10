Nuovi controlli alla stazione. Giovane finisce in manette. Trovato con hashish e soldi

Ancora un sequestro di droga (una delle piaghe che più di tutte impegna le forze dell’ordine) e un arresto del soggetto trovato in possesso dello stupefacente. Succede a Castelfiorentino. E sono stati i carabinieri durante un controllo alla stazione ferroviaria ad accendere la loro attenzione su un soggetto poi finito in manette.

Si tratta di un 25enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 49,93 grammi di hashish occultati in un pacchetto di sigarette che custodiva in una tasca dei pantaloni. Il giovane è stato trovato anche in possesso di 325 euro in contanti in banconote di vario taglio di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

E’ stato il suo timore alla vista dei militare un indizio importante per i carabinieri. Infatti, il giovane, notata la pattuglia che stava pattugliando l’area della stazione, ha manifestato estremo nervosismo e ha cercato di eludere i controlli. Così, dopo essere stato fermato e trovato in possesso dello stupefacente, sottoposto ai rilievi fotosegnaletici è inoltre risultato irregolare sul territorio nazionale, venendo pertanto anche deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Firenze per violazione del testo unico sull’immigrazione.

Nel corso della mattinata di ieri l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria con applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana.