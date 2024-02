Musiche Disney. Ecco un concerto con le più celebri

EMPOLI

Chi non ha mai sognato di viaggiare sul tappeto volante sulle note de “Il mondo è mio” da Aladdin? Quanti cuori hanno palpitato mentre il granchio Sebastian intonava “Baciala” ne La Sirenetta? E quante volte avremmo voluto far fioccare la neve con uno schiocco di dita gridando a squarciagola “Let it go”? Per tutti gli appassionati dei film di animazione c’è l’occasione di poter ascoltare le più celebri musiche che li hanno resi famosi ed hanno fatto emozionare grandi e piccini. Basterà sedersi comodamente oggi pomeriggio alle 16 in platea alla Sala Teatro Il Momento di Empoli e gustarsi il concerto “Once upon a music“ dei Leviosa ensemble. Si tratta di un progetto che nasce proprio con l’intento di coinvolgere il pubblico di ogni età attraverso le più celebri musiche tratte dai film d’animazione più acclamati di tutti i tempi, quelli che hanno fatto sognare, divertire, emozionare milioni di spettatori, che hanno accompagnato l’infanzia di molti bambini e che tutt’oggi ci tengono compagnia. Nella formazione di Quintetto d’archi, percussioni e voci soliste vengono proposte quelle melodie intramontabili che portano la firma di grandi autori del calibro di Alan Menken, Howard Ashman, Hans Zimmer, Elton John e i Fratelli Sherman, con arrangiamenti originali e inediti a cura di Neri Nencini.

L’ensemble è composto da Aurelio Rapisarda e Lara Marta Russo in qualità di voci soliste e da Neri Nencini ed Emma Lanza ai violini, Niccolò Presentini alla viola, Martina Bellesi al violoncello, Pablo Escobar al contrabbasso e Sergio Odori alle percussioni. Il concerto è il terzo appuntamento della rassegna musicale “Domeniche in salotto“, promossa dall’associazione culturale Il Contrappunto. Il prossimo appuntamento sarà domenica prossima 3 marzo con lo Zefiro Energy Ensemble, diretto dal maestro Stefano Margheri, con musiche di Williams e Orff. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono 338 193 0949.