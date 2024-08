Multe, il salasso è servito. Essere "indisciplinati" costa 2 milioni e mezzo

Nei primi sei mesi di quest’anno sono state accertate multe per un totale complessivo di 2.650.610,71 euro, di cui quasi un milione solo sul territorio comunale di Empoli. Montelupo Fiorentino è invece la realtà dell’Empolese Valdelsa che ha fatto registrare il valore più alto in termini di accertamenti per superamento dei limiti di velocità (almeno stando ai dati a disposizione. Sempre nel medesimo periodo, la somma complessivamente incassata dai Comuni in termini di contravvenzioni ammonta ad 1.572.871,52 euro, per una cifra che contiene tuttavia anche incassi relativi al "preruolo 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022". Questi gli ultimi dati inerenti le sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada in tutta l’Unione dei Comuni, resi noti nei giorni scorsi.

Ed è Empoli ad essere in vetta ad un’ipotetica classifica: 996.638,12 euro l’importo delle multe accertate nel lasso di tempo gennaio-giugno 2024. Più di quanto fatto registrare dal comune di Fucecchio, seconda realtà comunale dell’Unione a quota 642.278,05 euro, e del comune di Vinci che completa l’ipotetico podio (247.978,49). A seguire, troviamo Montelupo (207.596,74 euro), Castelfiorentino (198.711,14), Cerreto Guidi (169.777,17 euro), Certaldo (111.033), Montespertoli (51.836), Capraia e Limite (11.850), Gambassi (11.611) e Montaione (1.301).

La medesima graduatoria viene sostanzialmente rispettata anche parlando delle entrate totali nelle casse comunali allo scorso 30 giugno: anche in questo caso è il Comune di Empoli a prendersi la vetta, incassando dalle contravvenzioni nei primi due trimestri di quest’anno 587.166,56 euro.

Segue Fucecchio con 333.123,29 euro, mentre Vinci ne ha incassati 152.634,83. Subito dopo ci sono Montelupo e Castelfiorentino, per le quali la somma si è attestata rispettivamente a 142.325,71 e 127.005,83. Tutte le altre sono sotto quota 100mila euro: nell’ordine, ecco Certaldo a 92.627,63, Cerreto a 82.166,87 euro, Montespertoli a 38.951,26. Gambassi supera Capraia e Limite, rispetto al precedente elenco (9.022,48 euro "contro" 6.230,11) mentre a chiudere la fila è Montaione con 990,95 euro.

E se volessimo elencare le realtà comunali nelle quali viene individuato il maggior numero di automobilisti sanzionati per aver violato l’articolo 142 del Codice stradale, ossia quello che sanziona il mancato rispetto (ovvero il superamento) dei limiti di velocità? Ecco, in questo caso la lista si ridurrebbe a soli tre Comuni, per una somma complessiva di 165.913,60 euro. E vedrebbe davanti a tutti il Comune di Montelupo, che sotto questo profilo ha accertato contravvenzioni per 63.499,74 euro: il 30% del totale, in buona sostanza. Subito dopo c’è il comune di Vinci con 58.381,40 euro, davanti al Comune di Cerreto Guidi con 44.032,46. E con gli ultimi rilevatori di velocità che nelle prossime settimane dovrebbero entrare definitivamente in funzione (in primis a Montespertoli) il totale potrebbe aumentare ulteriormente, nello scorcio finale dell’anno. Gli utenti della strada, soprattutto i più indisciplinati, sono insomma avvisati.

Giovanni Fiorentino