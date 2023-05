Monopattini elettrici Il rischio corre veloce Sono dieci gli incidenti negli ultimi due anni

EMPOLESE VALDELSA

Nelle grandi città di tutto il mondo sfrecciano per le strade già da diversi anni. Dalle nostre parti i monopattini elettrici sono un fenomeno più recente, che sta diventando sempre più in voga sia tra i giovani che tra gli adulti. Con l’aumento dei mezzi in circolazione crescono però anche gli incidenti e le violazioni commesse da chi è alla loro guida. C’è chi lo manovra facendo lo slalom tra pedoni e auto, chi viaggia sui marciapiedi o contromano. Insomma, comportamenti indisciplinati se ne contano e se ne vedono molti. E talvolta possono causare problemi seri. Dal primo gennaio 2021 ad oggi la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha rilevato dieci sinistri dove sono state coinvolte persone su monopattini.

Il comune con il maggior numero di incidenti è Empoli con cinque incidenti, due si sono verificati nel comune di Vinci, e uno ciascuno nei comuni di Capraia e Limite, Fucecchio e Castelfiorentino. I sinistri più gravi sono avvenuti in corrispondenza di rotonde. Uno a Empoli lo scorso mese di settembre, tra via Tosco Romagnola e via Cherubini. In quella circostanza la persona sul monopattino è caduta e per le ferite riportate ha avuto una prognosi di trenta giorni. Altrettanto grave è stato l’incidente di qualche mese prima, era giugno 2022, sempre a Empoli: tra via Raffaello Sanzio e via Bonistallo il guidatore del monopattino è finito a terra con prognosi di venti giorni. L’ultimo incidente con ferito portato in codice rosso al pronto soccorso risale allo scorso mese di marzo. Ma in quel caso il conducente, un uomo di 45 anni, si è scontrato con un’auto mentre stava attraversando la strada conducendo a mano il mezzo.

La guida su un monopattino elettrico deve essere svolta con la massima prudenza, nel rispetto delle regole. Che non sempre vengono rispettate. Dall’inizio del 2021 ad oggi la municipale dell’Unione ha rilevato sette violazioni alle quali sono seguite altrettante multe da 50 euro. Le irregolarità commesse rientrano tutte all’interno dell’articolo 1, comma 75 del codice della strada. Si va dalla guida sprovvista di dispositivi di illuminazione attiva all’uso del casco che è obbligatorio per i minorenni. Tra le infrazioni più ricorrenti ci sono il transito sui marciapiede o comunque negli spazi riservati ad altre categorie di veicoli, ma anche il trasporto di un’altra persona, perché non si può viaggiare in due su un monopattino. Così come è vietato trasportare oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo. L’anno più ’nero’ relativamente alle multe comminate è stato il 2022 con sei verbali stilati dalla municipale. Quest’anno, per il momento, è stata rilevata una sola violazione.

Irene Puccioni