Molto più che... dilettanti. Pellegrini bomber 2024

Ancora pochi giorni e poi la sosta per le festività natalizie andrà in archivio con tutte le categorie dilettantistiche pronte a tornare in campo nel prossimo fine settimana. Intanto, però, vediamo quali sono stati i migliori marcatori delle squadre locali dall’Eccellenza alla Terza Categoria nell’anno solare che ci siamo appena lasciati alle spalle. Tanto per cominciare sono 19 i calciatori andati in doppia cifra per numero di gol realizzati tra coppa e campionato.

Il bomber assoluto è stato Alessio Pellegrini, attaccante classe 2000 che con il Capraia ha realizzato ben 23 reti in tutto il 2024, 12 nella seconda parte della scorsa stagione e 11 da settembre fino allo pausa. A distanza di sole 2 lunghezze eco il più esperto Alessio Becherucci, centravanti 37enne del Ponte a Cappiano autore di 14 centri da gennaio a maggio ed altri 7 nel torneo in corso. A chiudere il podio l’altro cannoniere dei calligiani, il 27enne Emanuele Covato che ha firmato 18 marcature complessive (8 più 10). Capraia che in questa speciale classifica ha inserito altri tre giocatori: Niccolò Ciulli (classe 2003) al quarto posto, Matteo Allegri (‘99) al settimo e Luca Boni (‘99) al nono rispettivamente con 16, 14 e 13 reti. La Real Cerretese è l’altra squadra che, dopo Capraia e Ponte a Cappiano, è riuscita a piazzare due giocatori nelle posizioni di vertice. Si tratta di Khalil Bouhafa (‘97), già re di questa speciale graduatoria negli ultimi anni, e Matteo Fedi (‘98). Entrambi hanno siglato 15 reti. Il settimo posto è occupato invece da Besmir Koceku, che ha però spalmato i suoi 14 gol fra tre squadre: Ponte a Cappiano e Monterappoli in Seconda Categoria e Casenuove Gambassi in Terza Categoria, dove è passato a dicembre alla riapertura delle liste di svincolo. A quota 12 c’è il terzetto composto da Lorenzo Sciapi (Fucecchio), Michael Pieroni (Aurora Montaione) e Mattia Rosi (Gambassi), mentre a 11 seguono Samuele Ciampolini (Aurora Montaione) e Gionata Casamonti (Marcialla). Infine, chiudono con 10 centri ciascuno Niccolò Bianco (Calasanzio), Gionata Fontanelli (Gambassi e Castelfiorentino United), Emanuele Meoni (Aurora Montaione e Casenuove Gambassi) e Tommaso Rossi (Aurora Montaione).

Simone Cioni