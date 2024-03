È stata scelta la Giornata mondiale dell’alimentazione per il grande annuncio. L’istituto superiore Checchi di Fucecchio aprirà lo Sportello di ascolto nutrizionale, dedicato alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere in ambito nutrizionale per studentesse e studenti, personale scolastico e genitori della scuola. "Ci si potrà recare allo sportello non solo per avere un punto di riferimento con cui confrontarsi e a cui chiedere consigli – si legge in una nota –, ma anche per aumentare la propria consapevolezza attraverso l’educazione alimentare, per sfatare falsi miti e per riuscire a individuare precocemente segnali di disagio e situazioni a rischio, per le quali potrebbe essere necessario un lavoro in equipe multidisciplinare". Lo sportello si avvale della collaborazione di un’esperta Nutrizionista, dottoressa Chiara Checchi, e si configura come un ramo specialistico dello sportello di ascolto psicologico da anni attivo con successo all’interno dell’istituto superiore grazie alla professionalità della dottoressa Beatrice Lazzeri. Lo sportello di ascolto nutrizionale sarà presentato nei prossimi giorni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti dell’istituto.