"Lega Spi Cgil di Empoli: un sostegno prezioso per gli anziani durante la pandemia"

La Lega Spi Cgil di Empoli svolge la propria attività in due sedi: negli uffici della Camera del Lavoro, in via San Mamante e in piazza Don Minzoni. Si avvale della collaborazione di venti volontari; tra i quali quattro operatori previdenziali. Il segretario della Lega è Silvano Pini (nella foto) e la segreteria è composta da Claudia Salvadori e Stefano Scibetta. Durante la pandemia, tranne i primi periodi di “lockdown”, l’organizzazione si è messa a disposizione della comunità assicurando servizi e presenza. Per la prima volta, in nome della tutela della salute, è stato messo in evidenza che avere più di 65 anni non era sinonimo di partecipazione, protagonismo, possibilità di gestire con più libertà il proprio tempo, ma piuttosto un evidente stato di fragilità. Una fragilità che si è ripercossa anche nella vita delle organizzazioni partecipative e di volontariato di appartenenza, per la prima volta private in modo massiccio dei loro attivisti. Nonostante tutte le difficoltà gli uffici della lega Spi di Empoli sono rimasti aperti ed hanno raccolto il malessere vissuto dalle persone anziane residenti nel nostro territorio. Fondamentale è stato il rapporto profondo che la Lega Spi ha sempre avuto con il ricco tessuto di associazioni di volontariato che operano sul territorio assicurando insieme i servizi di prima necessità: portare la spesa ed i farmaci, accompagnare le persone con i trasporti sociali e sanitari.

Con lo Spi provinciale è stato aperto anche uno sportello di orientamento e di iniziative sulle problematiche della non autosufficienza. L’indagine sulla condizione degli over 65 residenti nel comune di Empoli diventerà una pubblicazione che verrà poi presentata al pubblico.