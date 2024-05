Le proposte del M5S: "Una squadra forte"

Sono undici le persone candidate come consiglieri comunali per la lista di Fabrizia Morelli in corsa per il Movimento Cinque Stelle. Persone giovani e determinate. "Ho scelto questa squadra perché in ognuno dei miei candidati ho rivisto i principi e i valori morali e sociali che mi rappresentano: non solo molti giovani, ma persone di competenza ed esperienza che conosco ormai da anni e nelle quali ripongo la mia fiducia e stima – dice la candidata sindaca del Cinque Stelle –. Al mio fianco ho voluto persone che racchiudano nelle loro esperienze di vita quello che vorrei per Fucecchio.

Ecco chi sono i candidati: Michela Morello, 47 anni; Carmen Luciano, 34 anni; Roberto Perini, 72 anni; Diletta Menichetti, 29 anni; Massimiliano Pignotti, 47 anni; Marco Sansoni, 71 anni; Pola Ciampalini, 72 anni; Alex Morandini, 20 anni; Flavia Rossi; Simone Fogli 27 anni; Silvana Di Liberto, 52 anni.