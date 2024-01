Lavori e restyling alla cabina Enel. Venerdì mattina niente elettricità

Restyling e manutenzione per la cabina Enel ’Pirandello’, snodo elettrico importante per alimentare la zona tra via Pirandello, via Vico, via del Convento, parte di via Salaiola e via Val d’Orme nella zona industriale Carraia. L’operazione, che sarà svolta venerdì, rientra nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale. I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, parte della quale deve essere adeguata ai rinnovati standard tecnologici, attraverso l’installazione in cabina di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni impiantistiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento.

In tal modo, sarà possibile garantire qualità e continuità del servizio lungo le linee collegate.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato a partire dalle 9 di venerdì con conclusione nel primo pomeriggio: grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nelle vie interessate (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

Attraverso la app ’Io’ i cittadini possono accedere al servizio ’Gestione della fornitura’ e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la ’mappa delle disalimentazioni’.