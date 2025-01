Lavori di asfaltatura dopo i cantieri di Acque

Dopo il risanamento della rete idrica da parte di Acque Spa nella frazione di Vedute, a Fucecchio, si procede con i lavori di asfaltatura delle strade interessate, che rappresentano l’atto finale del progetto. Sono quindi in vigore alcune modifiche alla viabilità.

Via Doddoli: cantiere di circa 270 metri dal civico 24 fino l’incrocio con la strada Sp 15 Romana Lucchese. In vigore il divieto di transito fino al 28 gennaio, nonché il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata e riduzione del limite di velocità.

Via Poggio Taccino: cantiere di circa 322 metri dal civico n34 fino l’incrocio con la strada Sp 15 Romana Lucchese: in vigore il divieto di transito fino venerdì 31 gennaio, nonché il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata e riduzione del limite di velocità.

Via del Borgo: cantiere di circa 550 metri: in vigore il divieto di transito fino a mercoledì 5 febbraio. In tutte e tre le strade, sarà consentito l’accesso pedonale ai residenti delle abitazioni che ricadono dall’area di cantiere (fino al civico 24 in via Doddoli, fino al civico 34 in via Poggio Taccino e fino al civico 10 in via del Borgo), mentre l’accesso carrabile verrà garantito solo ai residenti delle abitazioni prospicienti sull’area di cantiere.