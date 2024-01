Ladri scatenati rubano capi griffati

Al rientro a casa, dopo una domenica trascorsa fuori, c’era una gran brutta sorpresa ad attendere una famiglia di Certaldo: l’appartamento di via Cavallotti era completamente a soqquadro, alcuni capi di abbigliamento di valore erano spariti, insieme a dei monili d’oro e a venti euro in contanti. I ladri hanno agito indisturbati approfittando dell’assenza dei residenti. Forzando una porta finestra della cucina si sono introdotti all’interno dell’abitazione rovistando dappertutto. Nelle camere hanno trovato il ’bottino’ più sostanzioso: capi griffati per un valore di circa mille euro. Setacciando ogni stanza hanno individuato anche dei gioielli e qualche spicciolo. Le vittime, dopo aver fatto la conta dei danni, non hanno potuto fare altro che sporgere denuncia: i carabinieri adesso stanno indagando.