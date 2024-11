L’Abc si arrende al Costone . I senesi allungano e dominano

COSTONE SIENA

94

ABC CASTELFIORENTINO

68

COSTEONE SIENA: Massari 3, Radchenko 4, Nasello n.e., Paoli F. 5, Paoli M. 11, Banchi 8, Zeneli 19, Bruttini 16, Bastone 22, Torrigiani 6. All.: Belletti..

ABC CASTELFIORENTINO: Ciano 18, Rosi, Lazzeri 2, Ticciati 6, Corbinelli, Cicilano n.e., Viviani, Marchetti n.e., Falaschi 14, Azzano 12, Cantini 2, Gutierrez 14 . All. Manetti.

Arbitri: Franceri di Savona e Pampaloni di Terranuova Bracciolini.

Parziali: 28-20; 56-36; 78-55.

SIENA – Troppo forte il Costone per questa Abc, sconfitta 94-68 al Pala Orlandi di Siena al termine di una partita di fatto mai decollata. La squadra di coach Manetti, buona comunque la prima della nuova ala classe 2002 Riccardo Azzano (arrivato alla vigilia da Bologna), è stata costretta a rincorrere per quaranta minuti confermando le lacune di questa prima parte di stagione. Se la solidità e la fisicità, oltre alle ottime percentuali dall’arco, hanno caratterizzato la prova dei padroni di casa, il talento e i centimetri di Bastone e Zeneli hanno contribuito a rendere i gialloverdi senesi di un altro pianeta.

Dal canto suo l’Abc è apparsa slegata fin dall’inizio, affidandosi per lo più a giocate personali, con ben 56 punti subiti nei primi due quarti che hanno scavato il solco già al riposo lungo. Tanti spunti insomma su cui lavorare per coach Manetti, ed anche in fretta, perché dopodomani sarà già tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale casalingo contro Arezzo. I castellani decidono di giocare immediatamente la carta della zona, ma con scarsi risultati. Costone scappa subito e nonostante il tentativo di Falaschi e Gutierrez di tenere in scia l’Abc, i senesi allungano fino al 28-20 del 10’. Azzano provano a ricucire lo strappo, Costone però non fa una piega e vola sul più 20 (56-36 al 20’’). Dopo l’intervallo lungo i padroni di casa sfiorano anche i 30 punti di vantaggio e vanno all’ultimo riposo sul 78-55 gestendo poi senza problemi anche l’ultimo quarto.

Si.Ci